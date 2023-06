I prossimi mesi sono estremamente caldi per WhatsApp, non solo meteorologicamente parlando, infatti sono previsti nuovi importanti aggiornamenti che dovrebbero notevolmente migliorare l’esperienza degli oltre 1,3 miliardi di utenti che ogni giorno decide di mettere mano direttamente all’applicazione di Meta.

Nelle ultime settimane abbiamo assistito al rilascio di svariati aggiornamenti interessanti, in primis la possibilità di creare chat private a cui può accedere solamente un unico utente, ma anche la modifica dei messaggi, e per ultima la presentazione dei canali WhatsApp (in arrivo a breve anche in Italia). Cosa manca all’appello?

Iscrivendovi al nostro canale Telegram ufficiale potrete avere ogni giorno sul vostro smartphone i migliori coupon Amazon gratis, premete subito qui per entrare.

WhatsApp, l’aggiornamento che tutti stavano aspettando

Ciò che manca è sicuramente la presenza dei messaggi effimeri, o messaggi che si autodistruggono, una funzione molto apprezzata su Telegram, di cui sentiamo fortemente la mancanza su WhatsApp. Questa consiste, in parole povere, nella possibilità di impostare un intervallo temporale, al termine del quale il messaggio si distruggerà automaticamente. Gli utenti che lo riceveranno lo potranno leggere, ma non potranno effettuare screenshot; trascorso il tempo scelto dal mittente stesso, il messaggio si cancellerà completamente dai server e non sarà più raggiungibile in alcun modo.

Una funzione sicuramente marginale, ma che allo stesso tempo può risultare decisamente utile per milioni di utenti, considerando l’elevato interesse verso la privacy e la segretezza, in un periodo storico in cui tanti temono che possano rubare tutti i dati sensibili, o che possano comunque accedere alle nostre chiamate/chat.