Qualche giorno fa, è stato un giorno davvero speciale per l’operatore virtuale 1Mobile. Infatti, il suddetto ha compiuto 16 anni dal suo debutto nel mercato italiano, fatto all’epoca con il brand Carrefour.

1Mobile ha incominciato le sue attività il 7 giugno 2007 e si chiamava Carrefour Uno Mobile. È stato uno tra i primi operatori telefonici virtuali entrati nel mercato italiano. Dal 2012, l’azienda ha deciso poi di proseguire da sola.

Inizialmente, 1Mobile si rivolgeva alle comunità straniere in Italia con delle ottime tariffe agevolate per le chiamate internazionali. Tuttavia, negli ultimi anni, l’operatore ha deciso di proporre diverse offerte contenenti bundle di minuti, SMS e Giga per riuscire a soddisfare le necessità di tutte le tipologie di clienti.

1Mobile è in crescita ed è da 16 anni che mette a disposizione ottime offerte per i suoi clienti

Per diversi anni, l’operatore ha subito la limitazione della rete 3G, ma dal 17 settembre 2018, ha attivato la navigazione su rete 4G LTE di Vodafone fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in download per tutti i suoi nuovi e già clienti.

Dunque, attualmente, mediante l’aggregatore tecnico Effortel, 1Mobile consente di navigare in 2G e 4G con velocità 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

In più, dal 27 ottobre, ha messo a disposizione la tecnologia VoLTE, per ricevere ed effettuare chiamate anche in 4G per i nuovi clienti. Dal 24 novembre 2020 è toccato ai suoi già clienti prima di ottobre 2020.

Lo scorso 12 marzo, ha annunciato in via ufficiale l’operazione di rebranding, tramite il lancio del nuovo sito dalla grafica rinnovata e il nuovo logo.