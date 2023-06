Gli ultimi mesi di WhatsApp sono stati letteralmente costellati di buone notizie per i tantissimi utenti che quotidianamente utilizzano la nota applicazione di messaggistica istantanea (circa 1,3 miliardi nel mondo), preferendola alla rivale Telegram (ferma a 700 milioni).

Proprio in questi giorni vi abbiamo parlato della futura introduzione dei Canali WhatsApp, un metodo di trasmissione broadcast praticamente identico ai canali Telegram, che segue l’introduzione della modifica dei messaggi (entro 15 minuti dall’invio) e la possibilità di creare chat private con sè stessi. Tutte funzioni già presenti sulla rivale, che permettono così all’app di Meta di accorciare le distanze.

WhatsApp, l’aggiornamento più atteso dei prossimi mesi

In un futuro non troppo lontano arriveranno su WhatsApp anche i messaggi effimeri, comunemente definiti messaggi che si autodistruggono. Questi sono stati pensati per fornire agli utenti un nuovo livello di privacy, infatti possono mandare messaggi impostando un determinato intervallo temporale, al termine del quale si cancelleranno automaticamente dai server, e non saranno più recuperabili. Per innalzare ulteriormente la privacy, è stato anche pensato di impedire lo screenshot sul messaggio effimero, cosicché il destinatario non possa farne una copia, per condividerla o salvarla sul proprio smartphone.

Al momento attuale la funzione risulta essere ancora nella versione beta, di conseguenza non ci è dato modo di sapere quando effettivamente verrà resa disponibile per tutti i consumatori sul territorio nazionale e mondiale, seguiranno sicuramente aggiornamenti a tempo