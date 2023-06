Telefonate con il Wifi, da oggi è possibile

Le telefonate sono tra i servizi più richiesti alle compagnie telefoniche presenti sul mercato.

Si ricercano infatti minuti illimitati, chiamate senza scatto alla risposta, un’ampia copertura ed una rete stabile che prenda ovunque.

Nel caso in cui, invece, si decide di telefonare utilizzando delle apposite applicazioni, quali ad esempio Whatsapp, Facebook, Skype e pochi altri ancora, ecco che bisogna sottostare ai limiti del traffico dati.

Nella maggior pate dei casi, se non totale, le telefonate effettuate attraverso queste app risentono fortemente di una scarsa qualità.

La connessione può andare via da un momento all’altro, la voce subisce degli sbalzi e arrivare intermittente al nostro ricevitore, oltre alla multitudine di rumori di sottofondo.

A tal proposito, alcune compagnie telefoniche italiane, hanno deciso di includere nel proprio pacchetto offerte, il servizio, già abbastanza noto all’estero, di wifi calling.

Ad oggi, gli operatori telefonici che hanno incluso questo nuovo servizio sono: WindTre, con il suo operatore virtuale VeryMobile, e Tim.

Telefonate, arriva il wifi calling

Il servizio è gratuito, infatti, non necessita dell’istallazione di nessuna applicazione aggiuntiva, ma è incluso nel pacchetto di offerte dell’operatore telefonico scelto.

Attivarlo è molto semplice, basta andare nelle “Impostazioni” del proprio dispositivo e attivare la sezione “Chiamate Wifi“, disponibile sia su Android sia su IPhone.

Grazie alle telefonate con il Wifi calling, si ha la possibilità di risolvere quei problemi di mancanza di rete e scarsa copertura una volte per tutti.

Inoltre anche la qualità delle chiamate aumenta considerevolmente, una migliore limpidezza e d’audio, l’eliminazione di rumori di intereferenza e soprattutto il rischio che la telefonata possa cadere da un momento all’altro.

Non sono molti gli operatori telefonici in Italia che hanno comunicato il lancio di questo nuovo servizio, tuttavia si prevede che diventi disponibile per una pluralità di altre compagnie, per una lista maggiore di dispositivi e altri servizi aggiunti.