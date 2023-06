Vi siete mai chiesti quale fosse il miglior operatore telefonico tra quelli disponibili sul territorio nazionale? scommettiamo che la risposta è molto probabilmente positiva, per questo motivo cerchiamo indubbiamente di aiutarvi, con l’analisi approfondita dell’ultimo report nPerf, relativo ai dati raccolti nel corso del 2022.

Come vi abbiamo anticipato, tutte le considerazioni sono il risultato dell’analisi dei 727’093 test effettuati da nPerf nell’intero anno solare appena trascorso, sono stati tutti indirizzati verso le performances generali, passando anche per la connettività 5G, la diffusione del segnale sul territorio ed altro ancora. Chi avrà vinto?

Operatori telefonici, ecco la risposta alla domanda

Il migliore operatore telefonico d’Italia, almeno stando ai dati raccolti nel 2022, è senza dubbio Vodafone, capace di totalizzare 91’414 punti nelle prestazioni generali, staccando nettamente WindTre ferma a 80’125 punti, seguita a ruota da TIM e Fastweb. Molto più lontana Iliad, con un punteggio di 66’371.

Entrando maggiormente nello specifico, è facile notare quanto Vodafone sia avanti rispetto alle altre realtà, anche nella maggior parte delle sezioni prese in esame, risultando la migliore nella velocità di download (91,78Mb/s in media, contro i 62,75MB/s di TIM, al secondo posto), velocità di upload (17,27Mb/s), navigazione web, streaming YouTube e tasso di successo. L’unico campo in cui si trova al secondo posto è la latenza, battuta dalla stessa TIM con 38,80ms, contro i 39,82ms di Vodafone.

Numeri che, sebbene le promozioni abbiano un costo decisamente superiore alle altre, permettono di capire la bontà effettiva dell’operatore in sé.