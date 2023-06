La tecnologia è in forte sconto da IKEA, nell’ultimo periodo anche il famoso brand svedese ha deciso di avvicinarsi al mondo dell’elettronica, mettendo a disposizione degli utenti alcuni prodotti di ottimo livello.

Tutti coloro che vorranno completare l’acquisto dei prodotti che andremo ad elencare, devono comunque sapere che gli ordini possono essere completati senza problemi anche sul sito ufficiale, in modo da poter ricevere a domicilio direttamente la merce desiderata.

IKEA, quali sono i nuovi prodotti in offerta

La tecnologia da IKEA parte dalla serie Symfonisk, prodotti realizzati in collaborazione con Sonos (leader del settore audio), si trattano ovviamente di altoparlanti/casse WiFi, da posizionare in varie aree della propria abitazione, in vendita ad un prezzo di 119 euro, ma disponibili anche in varianti differenti, come ad esempio base lampada da 139 euro, una splendida cornice con cassa a 199 euro e similari.

La qualità dell’aria è decisamente importante, per questo motivo IKEA ha pensato di realizzare purificatori d’aria per le vostre case, in vendita a 69 euro (ma anche in versione economica a 35 euro), passando per il sensore della qualità dell’aria, il cui costo è di 9,85 euro.

In ultimo segnaliamo un comodo caricabatteria USB con 3 porte, in vendita a soli 6,95 euro, uno dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto, una piccola chicca che amplia al massimo la versatilità della tecnologia acquistabile da IKEA. Per maggiori informazioni sui prodotti disponibili, non dovete fare altro che aprire questo sito.