Very Mobile, hai ancora 4 giorni per scegliere la nuova conveniente promo del mese

Very Mobile, un operatore di telefonia mobile virtuale di Wind Tre S.p.A., ha annunciato la proroga di due delle sue offerte più popolari: la Promo Flash e la Very Giga Special. Queste, inizialmente lanciate il 1° marzo 2023, sono state prorogate più volte e ora saranno disponibili fino al 12 giugno 2023.

Very Mobile: è tempo di proroghe!

La Promo Flash offre 50GB di dati aggiuntivi al mese sulle offerte di portabilità e per nuovi numeri di Very Mobile. Questo significa che i clienti possono ottenere fino a 270GB di dati al mese con determinati piani, come Very 9,99 220 Giga e Very 13,99 220 Giga. Tale promozione è disponibile per i nuovi clienti e per alcuni clienti esistenti di Very Mobile che possono accedervi tramite la procedura di cambio offerta presente sull’app dell’operatore.

La Very Giga Special, invece, è un’offerta solo dati con un prezzo mensile scontato di 11,99 euro. Questa offerta fornisce 300GB di traffico internet mobile in 4G ogni mese, senza alcun bundle di minuti o SMS. Tale promo è disponibile solo per i nuovi clienti che attivano un nuovo numero, senza richiesta di portabilità da un altro operatore. Entrambe offrono una velocità di navigazione massima di 30 Mbps in download e upload, con l’eccezione della Very Giga Special, che offre una velocità di navigazione massima di 300 Mbps in download e 100 Mbps in upload. Inoltre, Very Mobile offre anche l’attivazione gratuita per le offerte dedicate ai nuovi numeri, ad eccezione della Very Giga Special. Per tutti i nuovi clienti Very Mobile che attivano una di queste offerte, il costo di attivazione è gratuito sia online che nei punti vendita.

Infine, Very Mobile ha anche un’opzione aggiuntiva e facoltativa chiamata Very Protetti. Questo servizio è gratuito per il primo mese e poi si rinnova automaticamente a 0,99 euro al mese. I clienti possono disattivare il servizio in qualsiasi momento.