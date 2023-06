Prodotti ritirati, allarme vitello tonnato contaminato dalla Listeria

Il Ministero della Salute italiano ha emesso un’allerta riguardante la presenza di Listeria, un pericoloso batterio, in due lotti di vitello tonnato. I prodotti ritirati in questione, entrambi provenienti dallo stabilimento Piatti freschi Italia di Caresanablot, nel Vercellese, sono stati ritirati dal mercato. Ecco tutti i dettagli sul caso.

Prodotti ritirati: come prevenire la Listeria

I prodotti ritirati sono il vitello tonnato a marchio Viva La Mamma Beretta, confezione da 180 grammi, numero lotto L018314203, data di scadenza 21 luglio 2023, e il vitello tonnato a marchio Il Buongustaio, confezione da 200 grammi, numero lotto L017313903, data di scadenza 28 giugno 2023. Ai consumatori è stato consigliato di non consumare e restituire il prodotto dove è stato acquistato per richiedere il rimborso.

Ma cos’è la Listeria? Si tratta di un batterio che può causare gravi malattie, in particolare nei soggetti a rischio come gli anziani, i neonati, le donne incinte e le persone con un sistema immunitario indebolito. La sintomatologia può variare da forme simil-influenzali o gastroenteriche, accompagnate a volte da febbre elevata, fino a forme setticemiche, meningiti o aborto nei soggetti a rischio.

Per prevenire l’infezione da Listeria, è necessario seguire alcune regole di igiene nella manipolazione degli alimenti. Queste includono lavarsi spesso le mani, pulire frequentemente tutte le superfici e i materiali che vengono a contatto con gli alimenti, conservare in frigorifero gli alimenti crudi, cotti e pronti al consumo in modo separato e all’interno di contenitori chiusi, cuocere bene gli alimenti seguendo le indicazioni del produttore riportate in etichetta, non preparare con troppo anticipo gli alimenti da consumarsi previa cottura e non lasciare i cibi deperibili a temperatura ambiente.