Lenovo Tab Extreme e Smart Paper sono disponibili in Italia, i prezzi nel dettaglio

Lenovo Tab Extreme, il tablet di Lenovo più grande di sempre, e Lenovo Smart Paper, il blocco note digitale, sono disponibili da oggi in Italia, in seguito alla presentazione al CES 2023 di Las Vegas.

Lenovo Tab Extreme

Lenovo Tab Extreme è il tablet da 14,5 pollici di diagonale, dotato di un ampissimo display OLED con risoluzione 3K, e pieno rispetto della gamma dinamica DCI-P3, con l’aggiunta del refresh rate a 120Hz, per una maggiore fluidità. Il prodotto gode di un sistema audio spaziale tridimensionale, sfruttando gli otto altoparlanti JBL a 4 canali, garantendo ugualmente ottime prestazioni, data la presenza del processore MediaTek Dimensity 900.

Il design multi-modale, che permette di sfruttare il tablet in varie posizioni, grazie alla presenza della doppia cerniera sarà possibile modificare l’angolo di visualizzazione, emulando in parte un PC desktop, con l’introduzione di una tastiera fisica. Il sistema operativo è Android 13, personalizzato con la più recente interfaccia di Lenovo.

Il prodotto è in vendita da fine giugno, con Lenovo Precision Pen 3 inclusa, a 1299 euro. Se interessati all’acquisto della tastiera esterna, accessorio da pagare a parte, è possibile acquistarla a 399 euro.

Lenovo Smart Paper

Lenovo Smart Paper è il blocco note digitale, un dispositivo con display E-ink, perfetto per prendere gli appunti a mano, grazie alla sensazione di scrittura su carta che è in grado di offrire. Gli utenti potranno scegliere tra 74 modelli di blocco note e 9 impostazioni variabili della penna, ampliando al massimo l’usabilità e la versatilità.

L’autonomia è uno dei suoi punti di forza, affiancata dalla penna always-on, per questo motivo non deve mai essere ricaricata, nonostante comunque sia presente una retroilluminazione a regolazione automatica, adattandosi alla perfezione all’ambiente circostante. Non mancano numerose applicazioni, con possibilità di ampliare la propria libreria utilizzando il cloud; gli utenti possono accedere ad uno spazio di 5GB gratuito per i primi 3 mesi, poi viene richiesto il pagamento di 9,99 euro al mese.

Il suo prezzo di vendita, con disponibilità da oggi, è di 499 euro.