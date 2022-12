Il colosso Lenovo ha recentemente annunciato il nuovo Tab M9, tablet che va ad inserirsi tra Tab M8 e Tab M10. Si tratta di uno dei prodotti che saranno mostrati al CES 2023 di Las Vegas.

Il nuovo tablet però, arriverà sul mercato solamente nel secondo trimestre dell’anno che sta per iniziare, ad un prezzo abbastanza conveniente. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Lenovo presenta Tab M9

Lenovo racconta che Tab M9 è certificato per la riproduzione dei contenuti in HD da Netflix, e a vedere la scheda tecnica sembra proprio quello il suo terreno d’elezione: film e serie TV, un po’ di navigazione leggera su internet e qualche gioco non troppo sfidante per un hardware modesto ma coerente con il prezzo.

La variante d’accesso di Lenovo Tab M9 con 3 GB di RAM e 32 GB di archiviazione espandibile costerà 139,99 dollari di listino. Bisognerà capire a che prezzo arriverà in Europa. Per il momento sappiamo che il nuovo tablet monterà uno schermo LCD da 9 pollici, processore Mediatek Helio G80 con 3/4 GB di memoria RAM e 64/128 GB di spazio d’archiviazione espandibile con MicroSD fino a 2TB.

Dispone anche di una fotocamera posteriore da 8 megapixel con autofocus e di un sensore anteriore da 2 megapixel. Dal lato connettività troviamo 4G come optional, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, GPS, Glonass, Galileo, USB-C 2.0, jack audio da 3,5 mm. I colori disponibili saranno due, grigio artico e blu ghiaccio.

Come annunciato precedentemente, ancora non sappiamo se, quando e a che prezzo arriverà in Europa e quindi anche in Italia. A questo punto non ci resta che attendere l’evento del CES 2023 a Las Vegas che si terrà dal 5 all’8 gennaio 2023 nella speranza di avere qualche chiarimento in più sui mercati in cui sbarcherà. Ovviamente vi terremo aggiornati a riguardo.