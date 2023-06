Non sempre la realtà è come la stiamo vedendo: impulsi visivi costanti possono infatti trarre spesso in inganno. Spesso e volentieri, un’illusione ottica può mandarci completamente fuori strada, distorcendo la realtà e manipolandola di conseguenza.

A quanto pare, molti scienziati hanno pensato di creare dei giochi ottici con l’obiettivo di dimostrare che, molte volte, il nostro cervello ci prende in giro, creando una specie di realtà alternativa.

Proprio per questo motivo, un noto psicologo ha pubblicato una foto dove sono presenti delle fragole molto particolari. Così facendo, ha provato a spiegare come la nostra mente agisce dinnanzi a immagini di questo tipo.

2色法によるイチゴの錯視。この画像はすべてシアン色(青緑色)の画素でできているが、イチゴは赤く見える。 Strawberries appear to be reddish, though the pixels are not. pic.twitter.com/Ginyhf61F7 — Akiyoshi Kitaoka (@AkiyoshiKitaoka) February 28, 2017

Illusione ottica, risolvi l’immagine con le fragole

Il professore giapponese di psicologia Akiyoshi Kitaoka è conosciutissimo poiché esperto nella creazione di illusioni ottiche capaci di mandare in pappa il cervello, portandolo a vedere cose che in realtà non sono presenti.

Ha dunque pubblicato un immagine sul proprio profilo Twitter, dove ha postato una foto di fragole. Tuttavia, pare ci sia qualcosa di strano nell’immagine: perché i frutti, che sono notoriamente rossi, sembrano grigi?

Inizialmente, le fragole sembrano grigie. Tuttavia, dopo poco, sembrano diventare rosse. Come mai ciò accadde? Pare che il motivo sia più semplice di quello che si pensa.

Il cervello ha la percezione dell’immagine distorta e col tempo prova a ricollegare la foto dell’oggetto in questione a come lo ricorda. Dunque, per tale motivo, i frutti sembrano inizialmente grigi, successivamente vengono percepiti nel loro colore.

“L’illusione – ha spiegato il professore – delle fragole è stata realizzata con il metodo a due colori. L’immagine è composta da tutti i pixel di colore blu-verde, ma i frutti poi appariranno rossi. Le fragole sembrano essere rossastre, anche se i pixel non lo sono“.