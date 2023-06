Illusione Ottica: la vedi la volpe? Se sei creativo ci riesci

Per definizione, l’illusione ottica è una bellissima immagine, capace di riuscire a ingannare i nostri occhi e il nostro cervello, ponendoci continuamente davanti a una sfida: vedere ciò che non è presente nella realtà.

Proprio per questo motivo, l’illusione ottica viene divisa in due categorie: illusioni ludiche, in cui si abbiamo l’obiettivo di risolverla, e le illusioni per uso scientifico e psicologico, che servono a studiare il cervello umano e la psicologia delle persone.

Illusione ottica, solamente un creativo riuscirà a risolvere il difficile enigma di oggi

Quella di cui parleremo oggi fa parte del primo gruppo e appartiene a un insieme di enigmi visivi che ci inducono a risolvere un puzzle. Queste sono più che diffuse in giochi, libri di enigmi e app per smartphone. Sono tanto efficaci da riuscire a coinvolgere ogni tipologia di pubblico.

Ciò che le rende interessanti sono il fatto che ci invitano a riflettere sulla natura soggettiva della nostra mente, dimostrandoci che ciò che è davanti ai nostri occhi e vediamo può essere certamente influenzato da diversi fattori, come colori, contrasti, manipolazioni delle dimensioni e delle prospettive.

Dunque, le illusioni ottiche vanno a stimolare il nostro cervello, consentendoci di andare alla ricerca di alternative a una visione che, a molti, potrebbe sembrare oggettiva ma che in realtà non lo è.

Riesci a trovare la volpe nell’immagine? Come detto prima, solo se sei creativo riuscirai a risolvere questa immagine in men che non si dica.