CoopVoce sfida Iliad, la promo da 150GB costa meno di 9 € al mese

Prima il cambio di gestore risultava un utopia, visti i tempi che occorrevano e la difficoltà nel trovato un sostituto. Oggi tutto questo non esiste più visto che tanti provider sono riusciti a crearsi un background di altissimo livello. Soprattutto i gestori virtuali stanno tenendo sotto scacco tutte le grandi realtà, grazie ad offerte dai prezzi bassissimi e con contenuti che sembrano non finire mai. Queste sono le prerogative di un gestore che vuole vincere, battendo la concorrenza a colpi di promozioni mai viste prima. A tal proposito è da citare di diritto il nome di un provider in particolare, ovvero CoopVoce.

Le sue offerte sembrano non avere niente in meno a tutti gli altri gestori, i quali risultano particolarmente attivi nell’ultimo periodo. Il provider di Coop basa il suo successo attuale su due offerte in particolare, le quali sul sito ufficiale sono consultabili nel migliore dei modi. Se volete avere tutto pagando poco ogni mese e per sempre, non potete esitare a dare uno sguardo al sito di CoopVoce.

CoopVoce: le due EVO 30 e 150 hanno tutto al loro interno, ecco i dettagli

Le tue migliori offerte che in questo momento sono disponibili sul sito di CoopVoce, rispondono al nome di EVO 30 ed EVO 150.

Tutte e due le offerte consentono di avere minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi verso tutti. Quello che cambia è il prezzo oltre che il quantitativo di giga disponibili. La prima offerta comprende 30 giga per un totale di 6,90 € al mese, mentre la seconda offerta offre 150 giga per un totale di 8,90 € al mese.