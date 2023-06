CoopVoce: proposta irrifiutabile a soli 4,90 euro! I dettagli

Ritorna l’estate e con lei anche le super offerte per la telefonia mobile. Tra queste, ne troviamo una altamente vantaggiosa dell’operatore virtuale CoopVoce , che ritorna a far sentire la sua voce con una nuova importante promozione.

Come detto anche all’inizio dell’articolo, l’offerta di cui stiamo parlando è riservata solamente a coloro che sono già clienti dell’operatore virtuale, selezionati perché intendono cambiare la loro offerta mobile.

Chi può attivare l’offerta, dovrebbe aver ricevuto il seguente messaggio sul proprio smartphone:

Vuoi attivare una nuova linea? Solo per te che hai ricevuto questo messaggio, attivazione e primo mese gratuiti con EVO 10: 10 GIGA, minuti illimitati e 1000 SMS a 4,90 euro al mese PER SEMPRE. Per attivarla vai su o in un negozio Coop entro il 30/06/23.

In definitiva, pare di capire che l’offerta sia disponibile per i clienti di CoopVoce fino al prossimo 30 giugno 2023.

Per altre offerte vantaggiose a un prezzo irrisorio riguardanti altri operatori virtuali, potete cliccare sul seguente link.