Iliad Flash 200, a Giugno arriva la promo più conveniente di sempre

Iliad, l’operatore di telefonia mobile low cost, celebra il suo quinto anniversario in Italia con un’offerta speciale: Iliad Flash 200. Questa offerta include minuti illimitati, SMS illimitati e 200 GB di dati per navigare in 5G, tutto a soli 9,99 euro al mese. L’offerta è disponibile fino al 15 giugno 2023.

Iliad Flash 200: si festeggia un traguardo importante

Il lancio di Iliad Flash 200 coincide con un traguardo importante per l’operatore: 10 milioni di utenti attivi. Benedetto Levi, CEO di Iliad, ha dichiarato che raggiungere questo traguardo dimostra che l’investimento dell’azienda nella creazione di un rapporto di fiducia con i suoi utenti sta dando i suoi frutti.

Iliad Flash 200 è tra le offerte 5G più economiche disponibili oggi. Non ci sono vincoli o costi nascosti: se non sei più soddisfatto del piano, puoi disattivarlo in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi o penali. Inoltre, l’offerta include servizi di base come il richiamo, la segreteria telefonica e l’hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi. Iliad garantisce sempre una copertura 4G/4G+ del 99% del territorio italiano e raggiunge oltre 3.000 comuni in Italia con il 5G. Secondo un’analisi, Iliad è stato eletto l’operatore migliore in Italia per la “disponibilità mobile” a novembre 2022.

Oltre a Iliad Flash 200, l’operatore offre anche altre opzioni interessanti, come Giga 100 con 100 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese e Dati 300 con 300 GB in 4G/4G+ a 13,99 euro al mese. Tutte le offerte includono un contributo di attivazione di 9,99 euro. Infine, la compagnia telefonica rossa offre la possibilità di abbinare uno smartphone a rate senza anticipo a qualsiasi offerta dell’operatore. Con le offerte telefono incluso, è possibile acquistare i migliori modelli di iPhone, compresa l’ultima generazione di dispositivi Apple, a prezzi convenienti.