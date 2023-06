Con il lancio del suo programma pilota di chatbot nelle Filippine, TikTok sta facendo progressi nel migliorare l’esperienza degli utenti e la scoperta dei contenuti. L’azienda ha verificato i sospetti e ha annunciato il rilascio di “Tako“, un chatbot dotato di intelligenza artificiale che ha lo scopo di aiutare i clienti a trovare materiale interessante e stimolante sul sito.

Sebbene TikTok non abbia rivelato l’esatta piattaforma di chat che alimenta Tako, l’azienda sta seguendo le orme di Snap Inc. che ha creato il chatbot “My AI” utilizzando la tecnologia ChatGPT di OpenAI. TikTok intende sfruttare il crescente interesse per i chatbot alimentati dall’intelligenza artificiale per migliorare le proprie capacità di ricerca e scoperta.

Tako arriverà presto su TikTok

I primi esperimenti di Tako nelle Filippine e in altre località scelte hanno dato risultati incoraggianti. TikTok ha 43,43 milioni di utenti di età superiore ai 18 anni solo negli Stati Uniti, secondo le proiezioni di DataReport per il 2023, il che evidenzia il potenziale effetto di queste funzioni creative.

Watchful.ai, un’azienda di app intelligence con sede in Israele, ha scoperto Tako. Gli utenti vengono accolti da un’insegna a forma di fantasma e hanno la possibilità di interagire con Tako per ricevere istruzioni e aiuto. L’obiettivo principale di Tako, secondo TikTok, è migliorare la capacità di ricerca della piattaforma e rendere più facile per gli utenti identificare i contenuti rilevanti.

TikTok ha appena lanciato l’hub #NewMusic, che offre agli utenti una posizione centralizzata per trovare le ultime uscite di artisti emergenti e noti. L’utilizzo di Tako da parte di TikTok mira a migliorare l’esperienza di scoperta musicale all’interno dell’app, consentendo agli utenti di rimanere al passo con le tendenze emergenti e di interagire con i loro musicisti preferiti.

Secondo un funzionario dell’azienda, TikTok si impegna a essere all’avanguardia nell’innovazione. Ritengono che la sperimentazione di nuove tecnologie e l’offerta costante di valore alla comunità siano fondamentali per creare e sostenere l’esperienza distintiva di TikTok.

Gli utenti possono aspettarsi ulteriori aggiornamenti e innovazioni per migliorare l’esperienza complessiva di TikTok, in quanto TikTok continua a esplorare nuovi metodi per alimentare i servizi di ricerca e scoperta. TikTok aspira a fornire una piattaforma sicura e coinvolgente che stimoli la creatività, ispiri i suoi utenti e generi influenza culturale combinando chatbot dotati di intelligenza artificiale come Tako.