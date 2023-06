Netflix, rinnovi entusiasmanti e delusioni amare dopo maggio 2023

I fan di Netflix attendono con ansia le ultime notizie sui rinnovi e le cancellazioni dei loro programmi televisivi preferiti. A maggio sono stati fatti diversi annunci che hanno sia deliziato che deluso il pubblico.

Citadel, l’attesissima serie di Prime Video, ha avuto una prima stagione difficile ma è stata rinnovata per altri episodi. Inoltre, tutti gli episodi saranno diretti da Joe Russo, aumentando le speranze di una seconda stagione più forte. Nel frattempo, Netflix ha rinnovato Ginny & Georgia per altre due stagioni (3 e 4), segno che il programma ha un ampio seguito. Anche i fan di Virgin River saranno felici di sapere che il popolare show tornerà per una sesta stagione.

Netflix si prepara a dire addio a queste serie

Tuttavia, non tutti i programmi hanno avuto buone notizie. Con la conclusione della terza stagione, Physical lascerà i fan con sentimenti contrastanti. The Conners è stato rinnovato per una sesta stagione, Not Dead Yet per una seconda e Big Sky è stato cancellato dopo tre stagioni. Allo stesso modo, sono state cancellate le prime stagioni di Daily Alaskan – Alasa Daily e The Company You Keep con Milo Ventimiglia. FXX ha preso la sofferta decisione di cancellare Archer, ponendo fine all’amata serie di cartoni animati.

Lockwood & Co. è stata cancellata da Netflix dopo una sola stagione, sconvolgendo i fan che speravano in qualcosa di più. Il lato positivo è che la NBC ha accettato di rinnovare Lopez vs. Lopez, riportando il coinvolgente programma per altri episodi.

Sulla CW, Kung Fu e il prequel di Supernatural The Winchesters sono stati entrambi cancellati dopo tre stagioni. Tuttavia, gli show creati dalla Warner Bros. saranno disponibili altrove, offrendo ottimismo per i tentativi futuri. Fox ha cancellato Fantasy Island ma ha mantenuto Animal Control, a dimostrazione della dedizione della rete a contenuti variegati. Walker è stato ripreso per una quarta stagione da The CW, ma lo spinoff Independence è stato cancellato. La CBS ha preso la difficile decisione di cancellare SWAT dopo non essere riuscita a raggiungere un accordo finanziario adeguato con la Sony. Tuttavia, la CBS e la Sony hanno raggiunto un accordo per una settima e ultima stagione, garantendo ai fan una chiusura.

Ad aprile sono state cancellate o rinnovate altre serie. Big Mouth, una commedia animata di Netflix, si fermerà dopo l’ottava e ultima stagione, mentre Human Resources, uno spinoff, terminerà dopo la seconda stagione. Truth Be Told su Apple Tv+ è terminato, mentre A La Carte di AllBlk è stato rinnovato. Il Mistero dei Templari – La serie è stata chiusa da Disney+ dopo la prima stagione. Station 19 e The Good Doctor sono state entrambe rinnovate per la settima stagione. Will Trent, un’eccellente novità della ABC, è stato rinnovato per una seconda stagione.

La decisione di Netflix di interrompere Sex/Life dopo due stagioni si è aggiunta alle sorprese e alle delusioni. The Resident, un popolare medical drama, è stato ufficialmente cancellato, lasciando i fan delusi. Apple Tv+ ha rinnovato The Big Door Prize, mentre Netflix, nonostante la sua apparente fine, ha deciso di continuare Everything Asks for Salvation.