Una novità ha “invaso” il mondo WhatsApp già da qualche giorno. A quanto pare, il noto servizio di messaggistica istantanea di Meta ha messo a dispoisizione degli utenti la possibilità di modificare i messaggi inviati. Tuttavia, non tutti sanno ancora come si usa questa funzione. Scopriamolo!

WhatsApp, ecco come modificare i messaggi inviati

Per prima cosa, bisogna assicurarsi di avere l’ultima versione di WhatsApp aggiornata. Infatti, senza di essa, sarà impossibile fare uso della nuova funzione.

Come spiegato anche in una FAQ ufficiale di WhatsApp, la nuova funzione è ancora in fase di rollout globale; dunque, potrebbe volerci ancora un altro po’ di tempo affinché la vediate sui vostri smartphone. In ogni caso, tenete lo smartphone aggiornato.

Se, invece, avete già ricevuto la feature o non sapete come capire se l’abbiate ricevuta o meno, qui siete sul posto giusto.

Per modificare un messaggio, sarà necessario tenere premuto sopra quest’ultimo. Successivamente, verrà aperto il menù delle azioni da poter effettuare, tra queste troviamo tra “Inoltra“, “Rispondi” e “Elimina” e anche la nuova opzione “Modifica“.

Nel caso in cui non ci fosse, è probabile che non siete tra i fortunati che hanno già ricevuto la nuova feature.

Dopo aver pigiato su “Modifica“, avrete la possibilità di riscrivere il messaggio in toto o modificare solo qualcosina. In fondo al messaggio (un po’ come accade per Telegram), comparirà la scritta “modificato alle…“, insieme all’orario di modifica.

In questo modo, si possono avvisare gli interlocutori della modifica. Inoltre, è possibile anche fare un check della cronologie di quest’ultime, così da evitare ogni tipo di incomprensione che spesso accadono all’interno dei gruppi.

Ultima cosa ma non meno importante, la possibilità di poter modificare i messaggi è solo entro 15 minuti dall’invio in una chat o in un gruppo.

Dopo questo tempo limite, non sarà più possibile modificare il messaggio.