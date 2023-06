Stampante HP a 40 euro su Amazon con inchiostro gratis

Una delle più grandi offerte di questa giornata riguarda un accessorio fondamentale per chi ha una postazione con computer. Parliamo di una stampante, più precisamente della HP DeskJet 2720e, la quale ha anche un regalo da offrire. Su Amazon il prezzo è al minimo storico.

I nostri tre canali Telegram consentono molteplici opportunità. La più importante di tutte è probabilmente quella che consente di ricevere le offerte in diretta quotidianamente, oltre ai codici sconto. Tutti coloro che scelgono di iscriversi, potranno anche aspettarsi improvvisamente un grande regalo: dei buoni sconto da spendere sul sito e-commerce. Tutto ciò è possibile solo entrando all’interno dei canali, dei quali trovate il link direttamente qui sotto:

La stampante Hp è in vendita su Amazon a poco più di 40 € con 6 mesi di inchiostro gratis.

La stampante in questione fornisce agli utenti molteplici possibilità, come quella di stampare documenti e immagini sia a colori che in bianco e nero. Ovviamente è possibile anche fotocopiare, grazie alla presenza dello scanner ottico coperto dall’apposita protezione. Il prezzo grazie allo sconto è di 47,90 €, aggiungila adesso al carrello. Lo sconto è del 26% e il prezzo principale consiste in 64,90 €.

Sono inclusi 6 mesi di inchiostro gratuito che vi sarà recapitato a casa senza alcun tipo di costo futuro. Ricordiamo infatti che con Instant Ink la stampante monitora in tempo reale i livelli di inchiostro. Quando sarà in via di esaurimento vi sarà segnalato e così potrete ricevere le cartucce direttamente a casa ancora prima di restare senza. In più le cartucce sono realizzate in plastica riciclata.