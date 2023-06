Amazon: chiavette USB 32 GB ad un prezzo ottimo

Se 15 anni fa per salvare un documento, file, foto, video etc si utilizzava un CD/DVD, o ancora prima un floppy disk, oggi si utilizzano le chiavette USB. Sono molto comode e portatili.

Ne esistono di migliaia di forme e di moltissimi tagli di memoria, in base alle esigenze di ciascuno di noi. Oggi vogliamo parlarvi del pack di 5 chiavette USB in offerta su Amazon.

Amazon propone 5 chiavette USB a meno di 25 euro

La piattaforma di e-commerce sta proponendo in questi giorni un pack di 5 chiavette USB Kootion da 32 GB ciascuna. Hanno un’alta velocità di trasmissione: per velocità fino a 50MB/s-70MB/s in lettura e velocità fino a 10MB/s-20MB/s in scrittura. Sono compatibili con quasi tutti i dispositivi, non è infatti necessario installare alcun software, è sufficiente collegarlo alla porta USB del computer o ad altri dispositivi e utilizzarlo!.

L’unità USB è compatibile con PC, laptop, TV, auto, audio e così via. Alte prestazioni su tutti i tipi di sistemi: Windows, Mac OS, Linux. Non è necessario installare alcun software, basta collegare la pendrive alla porta usb del computer o altro dispositivo e inizia a funzionare. Ottimo per viaggiatori, fotografi, impiegati, studenti.

Inoltre, queste eleganti unità flash USB sono dotate di un involucro in metallo resistente e utilizzano un chip A+ avanzato per proteggere tutti i file archiviati sulla memory stick da 32 GB. Se fai cadere accidentalmente l’unità flash USB nell’acqua, puoi continuare a utilizzarla dopo l’asciugatura. Kootion infine, garantisce un anno di garanzia e offre un ottimo servizio post vendita. Il prezzo del pack è di soli 23.99 euro invece di 29.99 euro.