Motorola Razr 40 Ultra è ufficiale, ecco il pieghevole con il display più ampio

Motorola Razr 40 Ultra è il capostipite della nuova famiglia Motorola Razr 2023, lo smartphone pieghevole più sottile del mercato, quando chiuso, con processore Snapdragon 8+ Gen 1, una batteria dall’ottima autonomia, ed il display esterno più ampio del settore.

Con questo nuovo modello, gli utenti potranno sfruttare l’apertura per raggiungere le più svariate angolazioni, grazie alla tecnologia Flex View, offrendo così nuovi modi di interagire, come ad esempio l’utilizzo alla stessa stregua di un treppiede per scattare fotografie decisamente particolari ed uniche (con le funzioni auto-smile capture, la Flex View, che realizza 4 scatti in rapida successione, e le gestures, il tutto avviene anche in automatico).

La maggiore interazione con il display esterno rende l’esperienza decisamente più piacevole, infatti è possibile personalizzare le schermate, lo sfondo da visualizzare, godere di un pannello dedicato interamente a Spotify, o anche semplicemente giocare con un numero di titoli più alto rispetto al passato. Il tutto grazie ad un pannello da 3,6 pollici con refresh rate aumentato, fino addirittura a 144Hz, in modo da fruire di una rapidità e fluidità mai viste prima d’ora.

Motorola Razr 40 Ultra: le fotocamere e le altre specifiche

Il sistema di fotocamere di Motorola Razr 40 Ultra è all’avanguardia, infatti è composto da un sensore principale da 12 megapixel, con Instant Dual Pixel PDAF e apertura F1.5, ma anche stabilizzatore ottico integrato, per riuscire a creare video particolarmente stabili senza fatica. Nella parte interna, invece, è disponibile un sensore da 32MP, perfetto per i selfie e le videochiamate, a completare il tutto troviamo anche un obiettivo ultrawide e macro da 13 megapixel, per raggiungere inquadrature sempre più ampie.

La cerniera di apertura è stata completamente ridisegnata, i bordi si allineano alla perfezione, il dual-axis tracking permette di ridurre al minimo le dimensioni, oltre a non mostrare alcuna piega, con la combinazione con il vetro Ultra Thin Glass. I contenuti multimediali non saranno più un problema, con l’audio Dolby Atmos e la presenza di due grandi altoparlanti stereo posizionati sui bordi corti del Motorola Razr 40 Ultra, a completamento del sistema audio trova posto il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, con connettività 5G integrata ed una batteria molto più capiente e performante della generazione precedente (supporta ricarica wireless e rapida a 30W).

Gli altri device

A completare la serie Motorola Razr 2023, troviamo anche Motorola Razr 40, un prodotto con lo stesso display interno e la stessa cerniera a goccia del fratello maggiore, ma con display esterno più piccolo ed un design ugualmente elegante e distinto, in grado di combinare il Gorilla Glass con la pelle vegana Premium. Non mancano i sensori a più alta risoluzione, ovvero fotocamera principale da 64MP (con OIS) e ultrawide da 13 megapixel, affiancate da una anteriore da 32 megapixel.

L’ultimo smartphone presentato nel corso dell’evento di Madrid è il Motorola Edge 40 Viva Magenta edition (colore Pantone dell’anno) un dispositivo classico dotato di display curvo, certificazione IP68, una fotocamera principale da 50 megapixel, ricarica rapida e design di qualità. Caratterizzato da uno spessore ridotto a soli 7,58 millimetri, è uno dei più sottili della categoria.

I prezzi

Tutti i prodotti sono acquistabili dal 1 giugno, il Motorola Razr 40 Ultra ha un costo di 1199 euro nella colorazioni Infinite Black, Viva Magenta e Glacier Blue (con un anno di protezione schermo inclusa se acquistato entro il 31 luglio), il Motorola Edge 40 è disponibile a 599 euro, mentre il Motorola Razr 40 verranno a breve rilasciate nuove informazioni.