ho. Mobile distrugge Iliad, ecco la promo da 200GB con tutto incluso

Tra i gestori virtuali lo scettro attualmente spetta di diritto a ho. Mobile, azienda che con le sue promo sta distruggendo la concorrenza.

Al suo interno gli utenti potranno trovare minuti, messaggi e connessione ad internet in quantità. L’obiettivo sarà sempre lo stesso quindi, ovvero quello di rubare utenti alla concorrenza prima che possa accadere il contrario.

ho. Mobile è il gestore perfetto per avere tutto: 200GB sono disponibili nella sua promo migliore

Quando ho. Mobile sceglie di lanciare un’offerta, lo fa in maniera ragionata. Questo è infatti il periodo perfetto per sottoporre gli utenti ad una scelta: optare per la nuova soluzione da 200 giga al mese o continuare a stare con quel provider che si sta valutando di cambiare.

In tanti propendono per la prima opzione, ovvero sottoscrivere quella proposta che nessun altro riesce a proporre a questo prezzo se non Iliad. Ci sono però nel caso di ho. Mobile svariati vantaggi.

Il gestore, che mette a disposizione questa offerta solo per i clienti Fastweb, Iliad, Poste Mobile ed altri virtuali, consente alcuni risparmi importanti. L’attivazione della promo è infatti gratuita, così come la scheda SIM. Bisognerà effettuare una prima ricarica da 10 €, ma in questo caso verrà preso il costo del primo rinnovo. Non ci saranno pertanto costi aggiuntivi, mentre alcuni servizi resteranno inclusi.

Venendo a quello che offre la promozione in questione, ci sono minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili con 200 giga in 4G+. Il prezzo mensile è di 9,99 € al mese per sempre senza rimodulazioni.