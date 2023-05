TimMusic, il popolare sito di streaming musicale, darà l’addio ai suoi abbonati il 1° luglio 2023, quando chiuderà formalmente i battenti. La notizia è stata data da TIM, una società di telecomunicazioni italiana, che ha lanciato una pagina dedicata sul suo sito web per informare gli abbonati della scomparsa del servizio.

TimMusic, ex Cubomusica fino al suo rilancio nel 2014, aveva un enorme database di oltre 50 milioni di brani, streaming senza pubblicità, ascolto illimitato e la possibilità di saltare i brani offline. Tuttavia, con la scomparsa del servizio, i clienti non potranno più utilizzare queste funzionalità.

TimMusic si prepara all’addio

I clienti di TimMusic sono invitati a cancellare il software dai loro dispositivi mobili a partire dal 1° luglio, poiché diventerà inutilizzabile. Anche il sito web non sarà più disponibile e l’app TIMVision Box sarà ritirata. Inoltre, gli assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant non reagiranno più alle richieste relative a TimMusic.

I clienti precedentemente iscritti a piani cellulari prepagati che prevedevano TimMusic senza costi aggiuntivi potranno continuare a utilizzare questi pacchetti senza alcun costo. Tuttavia, non potranno utilizzare il servizio di streaming musicale dopo il 29 maggio 2023. I clienti interessati saranno avvisati tramite SMS, bollettini di fatturazione o e-mail.

Nel corso degli anni, TIM ha regolarmente incluso gli abbonamenti TimMusic nelle sue offerte tariffarie, in particolare per i clienti TIM Young. Anche gli utenti della rete mobile TIM hanno beneficiato dell’opportunità di ascoltare musica in streaming senza consumare la loro allocazione di dati. Tuttavia, a partire dal 26 febbraio 2023, TIM ha interrotto l’inclusione di TimMusic in varie offerte, compresi i piani TIM Young. Inoltre, i nuovi clienti non hanno potuto usufruire del servizio per diversi mesi.

Per compensare la cessazione di TimMusic, TIM offre agli abbonati alla rete mobile impattata la possibilità di attivare gratuitamente un pacchetto di tre mesi con 100GB di dati mensili. L’attivazione può essere effettuata telefonando al Servizio Clienti o recandosi presso un negozio TIM fino al 31 luglio 2023. Dopo tre mesi, la promozione si disattiverà automaticamente.

Sebbene la chiusura di TimMusic possa deludere i suoi utenti più fedeli, TIM intende compensare gli eventuali disagi causati dalla cessazione del servizio.