La piattaforma di e-commerce Amazon sta proponendo in offerta un valido aiuto per la vostra auto in panne. Stiamo parlando di BRPOM Avviatore Batteria, semplice e molto comodo da utilizzare.

L’avviatore per auto BRPOM è dotato di una corrente massima di 2000 A e una grande capacità di 21800 mAh. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Amazon propone in offerta l’avviatore per auto veloce

BRPOM può avviare il tuo veicolo da 12 V (fino a 7,0 litri di benzina o 5,5 litri di diesel) in pochi secondi. L’avviatore di emergenza è adatto anche per auto, camion, moto, motoslitte, ATV, tosaerba, barche, ecc. Può essere utilizzato anche sotto -4 ℉ ~ 140. Un’auto da 12 V completamente carica può avviarsi fino a 30 volte. Viene utilizzata l’ultima versione della clip per rallentare l’auto scarica della batteria, consentendo allo starter di continuare a caricarsi fino a 12 mesi quando non è in uso. Inoltre, le sue dimensioni sono molto ridotte, quindi è facile da trasportare o da mettere in valigia.

Il cavo intelligente di questo stivale è stato aggiornato con 8 tecnologie avanzate di protezione da inversione di polarità, cortocircuito, sovrascarica, surriscaldamento, sovracorrente, sovraccarico, sovratensione e sovraccarico. Viene utilizzato il filo più lungo e spesso, che ha una migliore conduttività e una gamma di apertura più ampia. Per facilità d’uso, allevia tutte le preoccupazioni relative a malfunzionamenti e scintille.

lo starter ha una potente torcia a LED con 4 modalità: illuminazione, luce stroboscopica e luce SOS, allarme, questo potrebbe essere il tuo salvavita durante il campeggio, la pesca o il picnic. C’è una garanzia di due anni, quindi non devi preoccuparti di danni o altri problemi del prodotto. Il prodotto è attualmente proposto al prezzo di 60.88 euro invece di 79.99 euro su Amazon.