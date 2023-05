XGIMI MoGo 2 Pro, il proiettore portatile perfetto per l'estate

XGIMI MoGo 2 Pro è il proiettore di riferimento per l’estate 2023, il periodo dell’anno perfetto per goderci qualche momento di serenità, approfittando dell’entertainment audio/video durante le gite fuori porta o il campeggio, la soluzione ideale per coloro che vogliono sempre avere a portata di mano serie TV, film e videogiochi.

I proiettori portatili servono proprio a questo, a svincolare le emozioni audiovisive dal semplice salotto dell’abitazione di riferimento, ed allo stesso tempo riuscire ad abbattere i pregiudizi riguardanti l’utilizzo di dispositivi di questo tipo solamente con il buio completo. I modelli devono essere leggeri e portatili, dotati di una luminosità superiore, ma in parallelo mantenere una qualità superiore (o paragonabile), a quella raggiunta dal classico sistema fisso, con un occhio di riguardo all’autonomia, poiché a nessuno piace dover interrompere la visione di un film.

XGIMI MoGo 2 Pro – il compagno ideale

Il compagno ideale è proprio XGIMI MoGo 2 Pro, dotato di Android TV 11, per lo streaming di contenuti da qualsiasi periferica (o anche lo streaming tramite le app installabili dal Play Store), può essere alimentato con una power bank (e non solo tramite una presa a muro), raggiungendo nel frattempo la luminosità massima di 400 ISO lumen. La proiezione avviene su uno schermo fino a 120 pollici, mantenendo ugualmente una risoluzione massima in FullHD, con supporto a HDR10 e spazio colore DCI-P3.

La versatilità è il suo punto di forza, grazie ai tantissimi input, sia fisici che wireless, e la connessione WiFi, l’immediatezza nell’utilizzo è possibile anche grazie a ISA 2.0 (acronimo di Intelligent Screen Adoption), che permette di adattare in automatico la messa a fuoco, l’allineamento dello schermo e la correzione trapezoidale, senza interruzioni. Non mancano infine due speaker da 8W, compatibili con Dolby Audio, per un sonoro in 3D di alta qualità.