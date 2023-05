TP-Link Tapo P105 è una presa intelligente che permette di essere comandata anche da remoto attraverso il proprio smartphone. In questi giorni è disponibile su Amazon ad un prezzo scontato.

Tapo P105 è la mini presa smart con supporto Wi-Fi 2.4GHz che permette di gestire accensione e spegnimento degli elettrodomestici ovunque ti trovi tramite app Tapo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

TP-Link Tapo P105 scontata su Amazon

La comoda App Tapo per dispositivi Android e iOS permette di gestire la presa da remoto ovunque ti trovi, non serve nessun hub aggiuntivo. La presa permette di organizzare le tue giornate e crea routine di accensione e spegnimento dei tuoi elettrodomestici in pochi secondi con l’app Tapo. Permette inoltre di creare dei countdown di accensione e spegnimento predefiniti per ottimizzare azioni ricorrenti ad esempio lo spegnimento della lampada nella stanza dei bambini.

Tapo P105 è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant per un’esperienza d’uso ancora più rapida e intuitiva. Simula la tua presenza in casa accendendo e spegnendo apparecchi come TV radio e lampade a orari casuali. Per esempio potete dire alla presa, anche attraverso Alexa: “Spegni il caricatore dopo 2 ore“, “Accendi il ventilatore alle 18:10“, “Spegni la lampada alle 22:00“.

Tapo P105 è compatibile con spine di tipo C, F e L, per adattarsi a numerosi tipi di elettrodomestico. Il dispositivo è attualmente disponibile su Amazon al prezzo di 12.99 euro invece di 15.99 euro, scontato del 19%.