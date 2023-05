Canone Rai, un regalo improvviso, tutti possono avere l'ESENZIONE

Ottenere l’esenzione dal pagamento del canone Rai non è pura utopia o un sogno per milioni di consumatori, ma una realtà assolutamente consolidata con la quale molti di noi potranno effettivamente fare i conti in tempi relativamente brevi, anche se le scadenze sono molto vicine.

Il canone Rai rappresenta una delle tasse più discusse degli ultimi tempi, è un’imposta ufficialmente inserita nella legislazione italiana nel lontano 1976, con l’unico scopo di finanziare il sostentamento e lo sviluppo della TV pubblica. Nel corso degli anni ha subito svariate modifiche, come il pagamento tramite la bolletta dell’energia elettrica, una rateizzazione in 10 rate fisse da 9 euro, per un totale di 90 euro (parte dell’introito viene anche utilizzato per lo sviluppo della radio).

Canone Rai, un regalo per tantissimi utenti

La condizione di base che si trova alle fondamenta del pagamento del canone Rai, riguarda il possesso di un televisore, dovete infatti sapere che se non avete in casa un prodotto di questo tipo, avete pieno diritto a richiedere la totale esenzione. Per ottenerla non dovete fare altro che compilare una autodichiarazione, scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate, e presentarla. Essendo una autodichiarazione, dovete prestare attenzione a cosa inserirete, infatti rischiate pesanti sanzioni nel caso in cui doveste dichiarare il falso.

Viceversa, se comunque siete in possesso di un televisore, potrete ottenere l’esenzione dal canone Rai solamente nel caso in cui siete over75, ed avete un reddito famigliare annuo del valore inferiore agli 8000 euro.