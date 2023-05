Come riportato da MondoMobileWeb, l’operatore Very Mobile ha proposto ufficialmente già ad alcuni suoi clienti la possibilità di cambiare offerta andando a sottoscrivere una promo molto interessante che comprende minuti illimitati, SMS illimitati e 250 Giga di internet a soli 8,99 euro al mese.

A quanto pare, ai clienti coinvolti nell’offerta, è stato inviato un SMS che informa loro sulla possibilità di poter attivare questa clamorosa offerta:

“Una Giga novita’ per te! 250 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 8,99 euro. Approfitta di questa offerta poco prima del prossimo rinnovo, senza alcun costo per il cambio. Vai sull’app Very in “Offerta” – “Gestisci offerta”: verymobile.it/v/v-app”.

Very Mobile, la nuova ghiotta promo nel dettaglio

Per quanto riguarda altre informazioni, superati i Giga inclusi nelle offerte, la navigazione si blocca fino al successivo rinnovo.

L’offerta in questione di cui parliamo, include minuti illimitati, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e ben 250 giga di traffico internet al mese con velocità massima in 4G fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Per tutti coloro che fossero interessati alla modifica della propria offerta, si dovrà aprire l’app ufficiale di Very Mobile e recarsi nella sezione “Offerta“, per poi cliccare su “Gestisci offerta“.

Se parliamo di Roaming nei Paesi dell’Unione Europa, pare che i minuti e gli SMS sono validi senza nessun costo aggiuntivo.

Per quanto riguarda la navigazione in Internet, invece, è previsto un limite che, nel caso dell’offerta di cui stiamo parlando oggi, è fissato a 8,2 Giga di internet al mese. Se l’utente supera questa soglia, pagherà 0,219 centesimi di euro per ogni Megabyte speso in più.