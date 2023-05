Whatsapp ha ormai raggiunto un successo mondiale come principale applicazione per la messaggistica istantanea, grazie alle nuove funzioni e possibilità, l’app sembra aver battuto a tutti gli effetti gli altri competitors, tra cui anche Telegram.

Whatsapp, sempre nuovi servizi e funzionalità

Il fatto che Whatsapp si presenti come un colosso tra le varie applicazioi esistenti non è di certo un caso.

La piattaforma nel corso degli anni è stata oggetto di numerossissime ed infinite ricerche per il suo miglioramento, ingoblando in sè le funzioni migliori delle altre applicazioni disponibili in rete.

Ecco le principali:

La possibilità di fare Storie, una nuova apprezzatissima funzione che Whatsapp sembra aver ripreso da Instagram , ma soprattutto da Snappchat;

Le note vocali, talvolta usate per sostituire persino le chiamate, per quei momenti in cui non abbiamo il tempo necessario per digitare manualmente un messaggio di testo;

L'introdizione di Whatsapp Web, che ha consentito l'utilizzo dell'applicazione non solo in ambito personale, ma anche professionale ed aziendale;

La possibilità di poter fare non solo chiamate vocali ma anche videochiamate.

Insomma lo sviluppo di Whatsapp sembra non avere fine ne limiti.

“Modifica” il tuo messaggio, una funzione tutta nuova

Recentissimo il nuovo aggiornamento delle funzioni Whatsapp, la voce Modifica.

Quante volte dopo aver digitato ed inviato un messaggio anche abbastanza lungo nel rileggerlo ti sei accorto di aver commesso un errore di scrittura, fornito una spiegazione errata di eventi che possono dare origine a fraintendimenti fra i tuoi amici e/o i tuoi cari, o semplicemente di avere dei ripensamenti.

Come già detto, Whatsapp ha reso disponibile ai suoi utenti una pluralità di servizi, tra cui una delle più moderne, riguarda la possibilità di poter eliminare i messaggi inviati.

Tuttavia assistiamo adesso ad un vero e proprio grow up di questa funzione.

Oltre alla possibilità di eliminare un messaggio inviato, si avrà la possibilità di modificare il testo inviato, senza doverlo eliminare totalmente, solo se questa modifica avvenga però entro e non oltre 15 minuti dall’invio dello stesso.

Come funziona la voce Modifica

La funzionalità è davvero molto semplice:

Tenere premuto la porzione di testo che si intende modificare;

Apparirà un menù a tendina con la dicitura “ Modifica ”, digitare su quest’ultimo;

Inserire la modifica ed il gioco è fatto !

Nulla di più semplice ed intuitivo.

Tuttavia, un unico aspetto negativo di questa nuova funzionalità riguarda il fatto che il messaggio appena modificato, mostrerà dal nuovo invio in poi un tag “modificato”, che sarà visibile sulla chat ad entrambi gli interlocutori.

Anche se il testo che è stato precedentemente modificato non sarà più mostrato, potremmo dover rispondere a fastidiose domande circa il motivo della modifica o la rivelazione di quanto è stato modificato, ma nulla di troppo problematico.

Aggiornate la vostra app e provatela subito !