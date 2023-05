Come anticipato dai rumors delle scorse settimane, il produttore cinese Xiaomi ha da poco annunciato in Cina un muovo smartphone che ha un occhio di riguardo per chi ama scattare dei selfie. Stiamo parlando in particolare del nuovo Xiaomi Civi 3 e può infatti vantare la presenza di due fotocamere anteriori. Scopriamo qui di seguito le altre caratteristiche.

Xiaomi annuncia ufficialmente il nuovo Xiaomi Civi 3 con doppia selfie camera

Il nuovo Xiaomi Civi 3 è stato finalmente annunciato per il mercato cinese. Come già accennato in apertura, si presenta come un device molto adatto a chi ama i selfie. La parte frontale ospita infatti due sensori fotografici anteriori poste in un foto allungato. È inoltre presente un piccolo flash LED, integrato nella griglia dello speaker. Il sensore anteriore principale è da 32 MP e dispone della stabilizzazione ottica dell’immagine. Il secondo sensore è invece un grandangolo ed è anche possibile registrare video in 4K.



Frontalmente troviamo poi un display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.5 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Il look generale sembra piuttosto premium, dato che il display presenta anche i bordi curvi. Dal punto di vista prestazionale, invece, il nuovo smartphone di Xiaomi è alimentato dal soc MediaTek Dimensity 8200.

Sul retro, il comparto fotografico è collocato in una zona circolare. Nello specifico, troviamo un sensore primario da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, un sensore grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Xiaomi Civi 3 sarà per il momento acquistabile in Cina ad un prezzo iniziale di circa 329 euro. È molto probabile che arriverà in seguito anche in Europa, magari in una versione re-branded.