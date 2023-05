postemobile-creami-extra-wow-week-100-traffico-internet-illimitato-e-non-solo

PosteMobile, l’operatore virtuale di PostePay, ha recentemente annunciato una nuova ed entusiasmante offerta denominata Creami Extra Wow Week 100. Questa offerta, che ha avuto inizio il 22 maggio 2023, è disponibile solo per le nuove attivazioni online e contiene una serie di caratteristiche interessanti. L’offerta, attiva dal 22 maggio 2023, è disponibile solo per le nuove attivazioni online e contiene una serie di interessanti caratteristiche.

Creami Extra Wow Week 100 offre ai consumatoriminutiillimitati, SMS illimitati e 100 terabyte di larghezza di banda Internet al mese. La cosa più interessante è che l’offerta speciale comprende anche una carta SIM gratuita.

PosteMobile sta offrendo una nuova promozione

Questo nuovo piano offre lo stesso pacchetto mensile di Creami Extra WOW 502, ma allo stesso prezzo mensile di 8 euro. In precedenza, i consumatori dovevano pagare 10 euro per la carta SIM e 10 euro per la prima ricarica, che includeva il canone iniziale. La carta SIM, invece, è gratuita con Creami Extra Wow Week 100, mentre la prima ricarica, che include il costo di attivazione, costa 20 euro.

Creami Extra WOW 502 è ancora accessibile sul sito ufficiale di PosteMobile fino al 29 maggio 2023, nonostante l’uscita di Creami Extra WOW Week 100. Va notato che la nuova offerta non può essere attivata presso gli uffici postali dove è ancora accessibile l’offerta precedente.

Il piano Creami Extra Wow Week 100 prevede chiamate e sms illimitati verso tutti i fissi e i mobili nazionali, oltre a ben 100 terabyte di traffico internet fino al 4G+. Inoltre, sottoscrivendo Creami Extra WOW 502, i consumatori ottengono altri 90 gigabyte di traffico dati oltre ai 10 gigabyte del piano.

Creami Extra Wow Week 100 include anche servizi gratuiti come “Ti sto cercando”, “Richiama subito”, controllo del credito residuo tramite 401212, avviso di chiamata e accesso all’hotspot. Il traffico mensile viene valutato in “crediti”: un credito equivale a un SMS, un minuto di traffico telefonico o un megabyte di navigazione web. Mentre il tempo di conversazione e gli SMS sono infiniti, l’unica componente che si esaurisce sono i 102.400 crediti mensili di traffico dati.

PosteMobile, operatore virtuale PostePay Full MVNO, fornisce servizi affidabili 2G, 4G e 4G+ su rete Vodafone, con velocità di download e upload rispettivamente di 300 Mbps e 50 Mbps. Se i consumatori esauriscono i gigabyte assegnati, possono continuare a navigare acquistando l’opzione Giga Extra, che fornisce 1 gigabyte di traffico dati in più fino al rinnovo successivo per 1,99 euro. Gli utenti possono ripetere questa procedura per ottenere altri gigabyte.

I servizi di roaming di PosteMobile in tutta l’Unione Europea (compreso il Regno Unito) consentono ai clienti di utilizzare i minuti e gli SMS alle stesse tariffe di casa. È invece prevista una limitazione mensile di dati per l’accesso a Internet, fissata a 7,29 gigabyte con Creami Extra WOW Week 100. Dopo aver raggiunto questo limite, agli utenti verranno addebitati 0,21 centesimi per megabyte, fino al raggiungimento del gigabyte nazionale.

Tuttavia, con l’opzione Giga Extra, i consumatori possono utilizzare tutti i gigabyte inclusi in roaming al di fuori dell’UE, secondo le stesse regole nazionali. L’offerta Creami Extra Wow Week 100 di PosteMobile è un bundle allettante per gli abbonati, che combina alti limiti di dati, chiamate e SMS illimitati e altri servizi a un prezzo mensile conveniente.