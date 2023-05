Canone Rai, oggi gli utenti possono avere l'esenzione, come richiederla GRATIS

Vi piacerebbe non dover pagare il canone Rai? la risposta immaginiamo sia positiva, dovete infatti sapere che esiste la possibilità di non dover versare una delle tasse più odiate e discusse, anche se esiste una condizione essenziale oltre la quale non si può andare.

La tassa di base deve essere versata da tutti gli utenti, o meglio da coloro che sono in possesso di un televisore, essendo una imposta pensata per finanziare la TV pubblica e la radio, con un costo fisso annuo di 90 euro (oggi suddiviso in 10 rate da 9 euro l’una). Avere l’esenzione legale è tecnicamente possibile, ma bisogna conoscere l’esatta motivazione per la quale richiederla.

Canone Rai, gratis per questi utenti

La condizione l’abbiamo indicata nel paragrafo precedente, se siete stati attenti abbiamo parlato di possesso di un televisore, di conseguenza gli utenti che in casa non hanno un dispositivo di questo tipo, si ritrovano a poter effettivamente richiedere l’esenzione totale dal pagamento del canone.

Per ottenerla è necessario presentare domanda, mediante una autodichiarazione che può essere scaricata direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate, si tratta di un documento legalmente vincolante, ovvero nel caso in cui venissero effettuati dei controlli, e vi trovassero in difetto, rischiereste una sanzione molto pesante.

Da non dimenticare, infine, che se siete over75 con un reddito che non supera gli 8000 euro (inteso come famigliare), potete ugualmente richiedere ed ottenere l’esenzione, sempre legalmente.