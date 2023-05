Lidl, prezzi BOMBA contro Unieuro sulla tecnologia che è all'80% di sconto

Lidl si dimostra ancora una volta quel negozio interessante per via delle sue offerte ma soprattutto per la varietà di prodotti. Se in passato tutti erano abituati a fare la spesa per quanto riguarda i prodotti di prima necessità all’interno degli store fisici del colosso, oggi l’attitudine del pubblico è totalmente cambiata. Infatti Lidl propone molto spesso anche dei prodotti che possono tornare utili nel mondo della tecnologia, magari unitamente a quello degli elettrodomestici. A dimostrarlo è il nuovo volantino che propone dei costi eccezionali, soprattutto per gli utensili dal lavoro e per alcuni elettrodomestici che potrebbero, come detto, tornare estremamente utili in casa.

Ovviamente le più grandi offerte quando si tratta del mondo del web non possono che provenire da Amazon, colosso assoluto sotto questo punto di vista. Dopo aver visto diverse volte degli articoli dedicati con le offerte del giorno, è il momento di svelare il trucco per avere sullo smartphone quotidianamente le migliori proposte del leader e-commerce. Basta infatti iscriversi alla piattaforma di messaggistica Telegram che con i suoi canali può soddisfare la vostra voglia di offerte. Proprio per quanto riguarda i canali, ne abbiamo tre diversi tra loro che possono fornirvi tutti i giorni le offerte Amazon più vantaggiose. Per partire e ricevere già da subito le migliori opportunità, dovete solo iscrivervi a questo canale. Ne troverete poi anche altri due davvero eccezionali: Tecnofferte e Malatirisparmio.

Lidl: questo è il contenuto del nuovo volantino, trovate tutte le immagini e alcune offerte spiegato nel dettaglio

A delle migliori proposte di Lidl in questo momento è certamente il Mini refrigeratore ad aria con funzioni di nebulizzazione, per cominciare a combattere le giornate calde. Il prezzo è di soli 34,99 € al pubblico. C’è poi anche la stazione meteorologica radiocontrollata a 19,99 €. Ovviamente tutti i prodotti godono di due anni di garanzia.