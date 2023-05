Kospet, fondata nel 2018 a Shenzen, ma con filiali anche negli Stati Uniti, è un rinomato produttore di smartwatch, acquistabili sulle principali piattaforme di e-commerce (partnership in oltre 70 paesi), caratterizzati da un design unico nel suo genere, oltretutto disponibili anche in interessanti varianti rugged, adatte all’utilizzo in ambienti estremi.

In questi giorni un nuovo prodotto è entrato a far parte della famiglia dell’azienda, è Kospet Tank K1, uno smartwarch economico in grado di raccogliere al proprio interno specifiche tecniche di alto livello. Questi è dotato di un design eccezionale, completamente impermeabile fino a 10 ATM (grazie alla certificazione IP69K, può resistere fino a 100 metri di profondità, risultando il compagno di viaggio perfetto per nuotate in piscina o in mare (anche se è sconsigliato nelle saune).

Kospet Tank K1, le altre specifiche tecniche

Uno dei suoi punti di forza è sicuramente rappresentato dalla batteria, componente da 12mAh, che permette di utilizzarlo per 12/15 giorni consecutivi (fino a 50 giorni in solo standby), in modo da ottenere il massimo possibile da ogni singola attività. La resistenza estrema è possibile grazie alle 15 certificazioni di standard militari MIL-STD-810H, rendendolo perfetto per ogni ambiente sulla Terra.

Lo smartwatch è dotato di un display AMOLED da 1,47 pollici (compatibile con always-on-display) e risoluzione da 198 x 368 pixel. La luminosità massima è più che sufficiente per ogni ambito di utilizzo, oltretutto i riflessi sono talmente ridotti da risultare perfettamente visibile e leggibile anche sotto la luce solare diretta. La protezione del pannello è garantita dal Gorilla Glass 3, per una resistenza complessiva 4 volte superiore rispetto alla concorrenza.

Non mancano chiaramente tutte le funzionalità di base degli smartwatch, come il monitoraggio del sonno, la ricezione delle notifiche (grazie all’app Kospet Fit, compatibile con qualsiasi smartphone Android o iOS), cardiofrequenzimetro con misurazione del battito cardiaco, oltre 70 modalità di allenamento differenti, conteggio dei passi, della distanza percorsa e delle calorie bruciate. L’ergonomia è ottima, sia per la possibilità di cambiare i cinturini in poche masse, che per il peso estremamente ridotto, infatti non supera i 52 grammi.

Il Kospet Tank K1 riesce a combinare il design moderno con le prestazioni che solo un prodotto rugged riesce ad offrire, mettendo anche a disposizione dell’utente finale una autonomia superiore al normale. Il prodotto può essere acquistato direttamente su Aliexpress o sul sito ufficiale ad un prezzo promozionale, sfruttando la fantastica offerta di lancio, infatti, sarà possibile pagarlo 69 euro, contro i 79 euro previsti di listino.