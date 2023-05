Dal 23 maggio al 15 giugno 2023, Iliad permette a tutti i suoi nuovi clienti e ad alcuni suoi già clienti privati di attivare la nuova offerta mobile Flash 200, con minuti illimitati, SMS illimitati e 200 Giga di traffico dati 4G e 5G a 9,99 euro al mese.

L’offerta è attivabile per tutti i nuovi clienti iliad, con o senza contestuale richiesta di portabilità del proprio numero. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad lancia la nuova offerta Flash 200

L’offerta Flash 200 nel dettaglio comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, chiamate illimitate verso alcune destinazioni internazionali di rete fissa e rete mobile e 200 Giga di traffico internet mobile fino in 5G (se c’è copertura) a 9,99 euro al mese.

La nuova offerta Flash 200 include quindi anche minuti illimitati dall’Italia verso numerazioni di rete fissa e rete mobile di Canada e USA, e minuti illimitati dall’Italia verso tantissime numerazioni di rete fissa estere. L’offerta in questione può essere utilizzata anche in Roaming UE alle stesse condizioni nazionali per minuti ed SMS e con un tetto al traffico dati massimo utilizzabile, pari a 10 Giga.

A differenza delle altre offerte attualmente in commercio, con Flash 200 è prevista anche la navigazione sulla rete 5G, attualmente disponibile in oltre 3000 comuni. Ad ogni modo, per usufruire bisogna utilizzare uno degli smartphone compatibili indicati dall’operatore. Per scoprire maggiori dettagli o altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.