Il gruppo Unipol porta avanti le sue iniziative per sostenere le comunità in Emilia Romagna coinvolte nelle tragiche alluvioni e ha deciso di farlo insieme a un eccellente supporto.

In seguito agli interventi stabiliti nei giorni scorsi a favore dei clienti, la compagnia assicurativa di Carlo Cimbri, insieme alla collaborazione di SpaceX, famosa società aerospaziale di Elon Musk (che Unipol ha finanziato nell’oca su Twitter, unica realtà finanziaria in Italia), ha ufficialmente acquistato i terminali Starlink per consentire ai soccorritori, ai servizi essenziali e strategici (come gli ospedali) per avere accesso a Internet veloce e gratuito.

Elon Musk: “ci coordineremo con la Protezione civile in Emilia Romagna”

SpaceX sta provando a orientare nella miglior maniera possibile i suoi satelliti, così da concentrarli per offrire maggiore priorità alla Regione e per far sì che sulle popolazioni colpite dall’alluvione ci sia una copertura maggiore.

“Di fronte a simili tragedie penso sia un dovere per ciascuno di noi portare il proprio contributo – dichiara Carlo Cimbri, presidente del gruppo Unipol – oltre a supportare i propri assicurati, si sta adoperando per sostenere attivamente le comunità colpite”.

“SpaceX, Starlink e Tesla sono liete di poter essere utili in ogni modo per aiutare l’Italia e la sua popolazione colpita dalle alluvioni”, dice Elon Musk, CEO di SpaceX e Tesla. “Nelle prossime ore dagli Stati Uniti e dalla Germania giungeranno in Italia i terminali Starlink, tecnologicamente avanzati e in grado di funzionare in mobilità in situazioni di emergenza, che verranno distribuiti alle località coinvolte secondo le indicazioni della Protezione Civile e della Regione Emilia Romagna“.