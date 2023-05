fastweb-revolution-100-gb-5g-chiamate-illimitate-e-senza-costi-aggiuntivi

Fastweb ha annunciato un’offerta allettante che i clienti di smartphone non vorranno lasciarsi sfuggire. L’attuale pacchetto mensile di Fastweb, al prezzo di soli 7,95 euro al mese, si distingue come una delle migliori offerte disponibili a maggio. Fastweb vuole lasciare il segno e conquistare una base di utenti consistente con il suo nuovo pacchetto, mentre la concorrenza tra i gestori telefonici si fa sempre più agguerrita.

Il piano offre agli utenti una serie di caratteristiche notevoli a un costo contenuto. Gli abbonati possono usufruire di ben 100 GB di dati 5G, della consegna gratuita della carta SIM e di chiamate e messaggi illimitati al prezzo mensile di 7,95 euro. Se il vostro dispositivo è compatibile con la rete 5G di Fastweb, potrete godere dei vantaggi della connessione 5G senza costi aggiuntivi, consentendo una maggiore velocità di navigazione e una migliore esperienza mobile.

Fastweb sta offrendo nuove promozioni

Tra le caratteristiche degne di nota del piano c’è l’offerta di minuti illimitati per le chiamate verso i fissi e i cellulari in Italia, senza costi aggiuntivi. Fastweb si impegna a creare un’esperienza semplice e senza problemi per i suoi consumatori e questa offerta rappresenta questo impegno.

La procedura di attivazione del piano tariffario è semplice e senza complicazioni. Gli utenti possono attivare la propria SIM online andando sul sito fastweb.it e poi sul sito di attivazione della SIM. Potranno quindi scegliere “Attiva online” o richiedere una telefonata gratuita ai tecnici Fastweb che li aiuteranno nella procedura di attivazione. I clienti che si abbonano online possono farsi spedire la SIM a casa, ma chi preferisce può anche ritirarla in negozio.

L’offerta di Fastweb si estende oltre i confini nazionali, offrendo il roaming gratuito in 60 Paesi. Questa offerta unica nel suo genere consente agli utenti di usufruire di accesso gratuito a Internet e di chiamate telefoniche mentre viaggiano in paesi come la Svizzera e il Regno Unito.

Fastweb si impegna a fornire agli utenti un’esperienza mobile senza preoccupazioni, offrendo prezzi chiari, senza costi nascosti e senza vincoli di tempo. In concorrenza con altri grandi concorrenti del mercato, la dedizione dell’azienda alla felicità dei clienti è evidente nelle sue offerte. Il recente accordo di Fastweb dimostra l’impegno dell’azienda nel fornire servizi di alta qualità a prezzi ragionevoli.