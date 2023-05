Huawei MatePad 11 2023, il tablet che offre all’utente la produttività paragonabile ad un computer, può essere acquistato da oggi sul territorio italiano, nella variante 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, sullo Huawei Store.

Il prodotto presenta un design Starlight Sand, con estetica simmetrica e lineare, ma anche una texture quasi trasparente, affiancata dalla fotocamera Cosmic Star Ring. Il display, da 11 pollici di diagonale, offre una risoluzione elevata, il refresh rate a ben 120Hz, ed un rapporto schermo/corpo dell’86%, quindi con cornici veramente sottilissime.

Huawei MatePad 11 2023, è quasi un computer

Huawei MatePad 11 2023 vuole essere il più simile ad un computer, al netto della connettività WiFi 6 e bluetooth, il device è perfettamente compatibile con la connettività tastiera e mouse (quest’ultima impreziosita dalla funzione drag-and-drop), integra l’app Huawei Notes per riuscire a prendere appunti in contesti differenti (anche in mobilità), e può essere utilizzato con la Huawei M-Pencil di seconda generazione, la cui latenza è davvero minima (solo 2ms).

Non mancano tutte le caratteristiche base per l’intrattenimento, quindi sistema audio quad-channel e quad-speaker, con funzionalità Huawei Histen 8.0, cancellazione del rumore con Huawei AI, processore ad alte prestazioni, e sistema operativo HarmonyOS, con tantissime applicazioni produttive che possono scaricate anche a titolo gratuito.

Il prezzo di vendita è esattamente quello preventivato, all’acquisto verranno richiesti 399,90 euro, con in regalo la stilo Huawei M-Pencil, solo ed esclusivamente per coloro che sceglieranno di acquistarlo entro e non oltre il 5 giugno 2023, tramite lo store ufficiale Huawei. La colorazione attualmente disponibile è la Graphite Black, la stessa che trovate nell’immagine di copertina.