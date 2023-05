Secondo gli ultimi rumors, la produzione dei display destinati ai prossimi iPhone 15 inizierà a giugno, in linea con le tempistiche dell’azienda, che dovrebbe lanciare i nuovi prodotti nel mese di settembre 2023.

In un tweet, Ross Young di Display Supply Chain Consultants ha affermato che la produzione dei display degli iPhone 15 “inizierà a giugno”. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple iPhone 15: la produzione degli schermi sta per partire

In base agli anni precedenti, questo sarebbe praticamente in linea con una produzione normale per gli iPhone, in quanto corrisponderebbe alla produzione del 2022 e agli anni pre-COVID. La tipica programmazione di Apple per il lancio della nuova generazione di iPhone si concentra su un lancio a settembre, con disponibilità poco dopo, al netto di rare eccezioni.

Young prosegue affermando che i pannelli dell’iPhone 15 e dell’iPhone 15 Pro “dovrebbero avere un vantaggio iniziale in termini di volume”, il che potrebbe indicare che Apple ritiene che questi modelli saranno i più venduti, almeno nella fase iniziale. Sebbene il display dell’iPhone potrebbe non essere necessariamente causa di ritardi, l’analista Jeff Pu ha scritto domenica che l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus potrebbero comunque affrontare dei ritardi.

Nello specifico sembra che il ritardo possa essere causato da problemi di resa per il sensore fotografico da 48 megapixel, che potrebbero incidere sul programma di produzione dei due dispositivi. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli.