Vodafone, 100 euro di buoni sconto ma solo per tre giorni

Dal 15 Maggio 2023, e per un periodo limitato, Vodafone offre buoni spesa del valore totale di 100 euro ai nuovi clienti che sottoscrivono un’offerta di rete fissa online, incluso l’Internet Unlimited in promo a 24,90 euro al mese. Quest’ultima in particolare, è stata già lanciata nei mesi di Gennaio e Febbraio, ma ritorna per soddisfare la clientela.

Vodafone: approfitta ora della speciale promozione o sarà troppo tardi

Per ottenere i buoni, i clienti devono registrarsi sul sito ufficiale Vodafone e attivare un’offerta di rete fissa, scegliendo tra quelle in tecnologia ADSL, FTTC, Fibra FTTH ed FWA. L’offerta Internet Unlimited può essere attivata completamente online, mentre per le altre offerte è richiesta l’assistenza di un consulente telefonico.

La promozione è valida per le sottoscrizioni effettuate dal 15 al 18 Maggio 2023. Dopo l’attivazione, entro 45 giorni verrà inviata un’email con le istruzioni per richiedere il codice promozionale. Questo codice può essere richiesto entro il 31 Luglio 2023 tramite un modulo online. Una volta verificato il diritto al buono, Vodafone lo invierà entro 3 giorni all’email del cliente.

I buoni spesa possono essere riscattati attraverso un sito specifico fornito da Vodafone entro 1 mese dall’invio del codice. I clienti possono ottenere fino a 100 euro di buoni, scegliendo un unico buono per una sola insegna convenzionata o distribuendo il valore su più marchi disponibili.

Le promo coinvolte

Le offerte Vodafone di rete fissa includono Internet Unlimited, Internet Unlimited V-MAX e Family Plan. La prima offre una connessione illimitata con velocità fino a 2,5 Gbps in download e fino a 500 Mbps in upload, chiamate illimitate e Vodafone Station inclusa. Questa offerta è disponibile a 27,90 euro al mese per i nuovi clienti o da 22,90 euro al mese per i clienti Vodafone di rete mobile. Inoltre, l’offerta è valida anche per le promo in tecnologia FWA, come Casa Wireless + e Casa Wireless + Convergente, con prezzi rispettivamente di 27,90 e 24,90 euro al mese. Per le nuove attivazioni delle offerte Vodafone in Fibra e ADSL è presente un costo di attivazione di 5 euro al mese per 24 mesi. Con le offerte Vodafone Casa Wireless +, il costo di attivazione è di 96 euro una tantum.

I clienti possono riscattare il buono spesa tramite il sito Epipoli, come indicato nel regolamento della promozione e nella pagina “Termini e Condizioni” del sito stesso.