Truffa ai clienti di una NOTA banca, scomparsi soldi dai conti con un messaggio

Sono purtroppo ancora tanti i tentativi di phishing con i quali i truffatori riescono a cogliere in fallo le persone. Si tratta di un tipo di truffa difficile da evitare, soprattutto se non si hanno le conoscenze giuste a riguardo.

Durante gli ultimi giorni si sarebbe diffuso un messaggio al quale in molti avrebbero creduto concedendo dunque le proprie credenziali di accesso ai conti bancari.

Truffa alle banche con il trucco della spedizione persa: ecco come funziona

“Traccia il tuo pacco: notifica di consegna n.34632900-371 FEXPREEE.

ID DI TRACCIAMENTO

58412233520000 TRACCIA 12

Non siamo stati in grado di consegnare il tuo pacco in quanto non c’era nessuno che potesse firmare la ricevuta di consegna. Siamo qui per informarti che abbiamo bisogno di una conferma dell’indirizzo per rispedire

nuovamente il pacco.”

In basso sarà riportato poi un link, al quale l’utente andrà a collegarsi credendo di poter recuperare e velocizzare la spedizione del pacco che tanto stava aspettando. La truffa proseguirà, lasciando credere al povero malcapitato che bisognerà pagare una piccola tassa, come se si trattasse di uno sblocco doganale. Verrà ricondotto quindi ad una pagina che sembrerà essere effettivamente quella della propria banca, ma che in realtà non è altro che una riproduzione. Inseriti i dati della propria carta per effettuare il pagamento, che all’apparenza sembrerebbe esiguo, questi verranno rubati dai truffatori. Proprio in questo modo la vostra carta di credito potrà essere clonata.

State quindi molto attenti a situazioni del genere controllando alcuni aspetti in particolare. Il primo è l’indirizzo e-mail del mittente, il quale sarà molto lontano dal rappresentare la ditta di spedizione, la banca o qualsiasi altro ente verificato.