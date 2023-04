Samsung pensa ad Exynos 2400 per i Galaxy S24

Recentemente sono state diffuse delle indiscrezioni secondo cui il colosso sud coreano Samsung starebbe pensando di equipaggiare nuovamente i suoi top di gamma con processori Exynos.

In particolare, il marchio coreano vorrebbe implementare nella gamma Galaxy S24 il nuovo chip Exynos 2400. Scopriamo insieme tutti i dettagli emersi.

Samsung sta pensando ad Exynos 2400 per i Galaxy S24

Queste ipotesi, sembrano trovare conferma nella relazione sugli utili del primo trimestre 2023, dove l’azienda ha confermato l’intenzione di reintrodurre i suoi processori negli smartphone di punta. Nello specifico, Hyeokman Kwon, vicepresidente della divisione DS di Samsung LSI, ha rilasciato una dichiarazione in merito.

Ecco le sue parole: “Stiamo spingendo per il ritorno di Exynos nella serie Galaxy“. Occorre specificare che Kwon non ha menzionato i futuri Galaxy S24 né l’Exynos 2400. Tuttavia, questo processore è l’unico chip di punta in fase di sviluppo ed è noto che Samsung ha sempre introdotto i suoi processori premium nella serie Galaxy S. Dunque, sembrerebbe certa la volontà di Samsung di ritornare a puntare sui suoi Exynos.

Gli altri due modelli, ovvero Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, potrebbero debuttare con a bordo lo Snapdragon 8 Gen 3. Sempre Samsung, qualche settimana fa, con AMD ha firmato un’estensione dell’accordo pluriennale con l’obiettivo di introdurre le soluzioni di AMD su più processori.