Canone Rai, oggi questi utenti possono richiedere l'esenzione

Il canone Rai è una tassa molto controversa, ed indubbiamente odiata dalla maggior parte dei consumatori italiani. Venne introdotta ufficialmente verso la fine degli anni ’80, il suo obiettivo era quello di finanziare la TV pubblica, e nel corso degli anni i finanziamenti vennero estesi sia all’infrastruttura che alla radio, aumentando anche il costo effettivo che l’italiano medio dovesse versare.

Al giorno d’oggi la tassa ha un costo annuo di circa 90 euro, da pagare tramite le bollette dell’energia elettrica, con versamento a rate da 10 euro l’una (sono 9 rate, senza interessi). Da tempo si discute della possibile abolizione, ma nessun Governo è mai riuscito nell’intento, sopratutto perché non si è mai stati in grado di recuperare le tasse non versate da un’altra parte. Esistono tuttavia utenti che hanno pieno diritto a richiedere l’esenzione, scopriamo quali sono.

Canone Rai, un bella sorpresa per tutti

Il canone Rai viene addebitato in automatico dallo Stato nel momento in cui l’utente attiva un contratto di fornitura elettrica, nella supposizione che abbia nel proprio domicilio un televisore. C’è da dire che, sebbene molto spesso questa supposizione abbia basi fondate, non è scontato, e di conseguenza il cliente che non dispone di un televisore, può presentare una autodichiarazione tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, per richiedere l’esenzione.

In alternativa, gli unici altri utenti coinvolti sono gli over 75 che hanno un reddito famigliare annuo inferiore agli 8000 euro, anch’essi dovranno sempre presentare domanda di esenzione.