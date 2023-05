Elon Musk sta apportando un cambiamento in Tesla: il CEO vuole firmare personalmente ogni nuova assunzione.

“Pensaci attentamente prima di inviarmi la richiesta“, ha scritto Musk in una e-mail ottenuta da Insider. “Nessuno può entrare a far parte di Tesla, nemmeno come appaltatore, fino a quando non riceverai la mia approvazione via e-mail.”

Nell’e-mail del lunedì mattina, il CEO di Tesla ha affermato di voler “acquisire una migliore comprensione delle nostre assunzioni” e che i dirigenti dovrebbero inviargli un elenco dei loro candidati una volta alla settimana per l’approvazione.

L’anno scorso, Tesla ha impiegato quasi 130.000 persone e ha aumentato il numero dei suoi dipendenti di circa 30.000. Il processo di assunzione dell’azienda è già molto competitivo. Nel 2022, la casa automobilistica ha dichiarato di aver ricevuto oltre 3,6 milioni di domande.

Tuttavia, non è una nuova strategia per Musk. Nel 2019 ha inviato un’e-mail simile chiedendo l’approvazione di tutte le nuove assunzioni.

Una situazione inverosimile

La recente e-mail arriva solo pochi giorni dopo che Musk ha annunciato di aver trovato un nuovo CEO per guidare Twitter. Il miliardario ha affermato che Linda Yaccarino, ex capo della pubblicità di NBCUniversal, assumerà il suo ruolo di CEO di Twitter tra circa sei settimane e che passerà al ruolo di CTO per la supervisione del prodotto sul social network.

Le azioni di Tesla sono salite sulle notizie e gli investitori sono apparsi per celebrare la notizia che Musk avrebbe rivolto nuovamente la sua attenzione al produttore di auto elettriche.

Da quando Musk ha assunto la carica di CEO di Twitter a novembre, alcuni azionisti di Tesla hanno espresso preoccupazione per la sua attenzione sulla società di social media poiché Musk ha iniziato a dormire nella sua sede. Più di recente, diversi investitori hanno scritto una lettera aperta dicendo che Musk era stato “distratto” da altre iniziative e chiedendo che fosse tenuto a freno.

Un portavoce di Tesla non ha risposto a una richiesta di commento prima della pubblicazione.