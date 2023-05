Meta e SIAE, sospinte soprattutto dall’istruttoria portata avanti dall’Antitrust, sono state costrette a riprendere le trattative e sembrano aver trovato un accordo transitorio che ha consentito il ritorno della musica dal catalogo SIAE sui social network dell’azienda, il tutto fino al sei Ottobre, data entro la quale però bisognerà trovare un accordo definitivo onde evitare di ricascare nella stessa situazione di qualche settimana fa.

“A seguito di un accordo transitorio firmato tra le parti, sulle piattaforme social di Meta si tornerà ad ascoltare la musica tutelata da SIAE“, questo è quanto espresso da SIAE che si è definita anche soddisfatta della situazione raggiunta al momento, sottolineando che continuerà a lavorare per garantire il rispetto dei diritti d’autore ma anche per il raggiungimento entro appunto il 6 Ottobre di un accordo definitivo e duraturo.

Anche Meta è soddisfatta

Anche Meta sembra però essere soddisfatta, almeno al momento, degli accordi raggiunti che hanno consentito il ritorno della musica nei propri social network, “Questo consentirà ad utenti e creator di accedere alla nostra libreria musicale completa, incluso il catalogo SIAE, nel pieno rispetto del diritto d’autore di artisti e compositori. I brani del repertorio SIAE saranno ripristinati sulle nostre piattaforme“, questo dice l’azienda.

In più viene sottolineato che Meta continuerà a negoziare in buona fede con SIAE per il raggiungimento di un accordo più duraturo per garantire la musica dal suo catalogo per tanto altro tempo, intanto la musica sta venendo progressivamente ripristinata.

Dunque nei prossimi giorni si lavorerà per il raggiungimento di un accordo che estenda i rapporti oltre il 6 Ottobre, nel dettaglio si lavorerà su quel modello forfettario che Meta prevede per l’uso dei brani dal catalogo SIAE, la quale pretende di ricevere una cifra proporzionata agli introiti derivati da Reel e Stories che contengono la sua musica e non un cifra forfettaria come invece voleva Meta.