Le nostre illusioni ottiche sono spesso catalogate in relazione alla difficoltà, per questo motivo oggi vi parliamo di un’immagine davvero difficile e complessa da risolvere, nonostante a prima vista possa apparire decisamente più semplice del solito.

Viene raffigurato in primo piano un elefante, intento a spostare un tronco, in una comunissima scena di campagna, con sullo sfondo una cascina/granaio, in una giornata più o meno soleggiata. Tutto sembra essere chiaro e limpido, ma se vi dicessimo che vi è nascosto un cavallo? quanti di voi riescono a trovarlo e vederlo?.

Illusione Ottica, cosa si nasconde nell’immagine?

L’immagine è stata originariamente pubblicata dal The Sun, in collaborazione con Bright Side e Jagran Josh, dando anche un tempo limite per la sua risoluzione: solo 7 secondi. Il limite è davvero minimo, sebbene comunque, è importante saperlo, il cavallo sia molto più grande di quanto immaginiate.

Come al solito vi rammentiamo che nulla è come sembra, il trucco è osservare la scena da una prospettiva differente, partire con un’idea diversa per comprendere al meglio ciò che state guardando, anche l’elefante sembra “confuso” di non vedere il proprio amico.

Arrivati a questo punto dovreste averlo ormai trovato, lo ammettiamo è un enigma particolarmente difficile e non immediato quanto altri che abbiamo trattato in passato, ma è proprio questo che lo rende più avvincente e piacevole. Se proprio non foste riusciti a trovare una soluzione definitiva, qui sotto vi proponiamo la soluzione finale.