Whatsapp, l'app si trasforma in Telegram e permette di modificare i messaggi già inviati

WhatsApp è un punto di riferimento nel mondo della messaggistica istantanea per smartphone e PC, motivo per cui seguiamo con interesse ogni novità relativa alla piattaforma. Recentemente, è stato introdotto un importante aggiornamento che vede protagonisti i messaggi. Scopriamolo insieme.

Whatsapp: tutte le novità sulla funzione dei messaggi cancellabili

L’aggiornamento riguarda WhatsApp Web e in particolare gli utenti della versione beta. Quest’ultima ha infatti rilasciato l’opzione per modificare i messaggi inviati. In altre parole, WhatsApp Web consente ora di modificare il testo dei messaggi già inviati. Come mostrato nell’immagine, è possibile selezionare l’opzione per modificare il messaggio dal menù che compare cliccando con il tasto destro del mouse sul messaggio inviato.

Al momento, la funzionalità di modifica permette soltanto di correggere parti del testo ed è fine solo ai messaggi inviati entro i 15 minuti. L’obiettivo principale è consentire agli utenti di correggere eventuali errori di battitura, senza modificare l’intero contesto della conversazione attraverso la modifica di messaggi inviati molto tempo prima.

Attualmente, questa novità è disponibile solo per alcuni utenti che utilizzano la versione 2.2319.9 di WhatsApp Web beta. Durante il beta testing, ci aspettiamo che la funzionalità venga perfezionata e che possa offrire ulteriori opzioni di modifica in futuro. Ci chiediamo se questa funzione arriverà anche sulle app Android e iOS di WhatsApp. È probabile, ma non si conoscono ancora le tempistiche. Continueremo a tenervi aggiornati non appena avremo ulteriori informazioni a riguardo, nel frattempo dovete sapere che la piattaforma di messaggistica ha svelato l’ennesima funzione che permette di scrivere un messaggio in chat senza mostrare al mittente i nostri “movimenti” sull’app.