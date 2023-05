sponsor

Sembra che Netflix stia facendo del suo meglio per battere la concorrenza, soprattutto dal punto di vista dei nuovi contenuti che offrirà durante questo mese di maggio. Già dal mese scorso si conoscevano le nuove serie TV e i nuovi film che avrebbero popolato la piattaforma durante questo mese, il quale si avvia ad entrare nel vivo. Chiaramente tutti coloro che hanno un abbonamento, che sia esso di qualsiasi genere, potranno beneficiare di queste nuove produzioni, le quali stanno già attirando tantissima attenzione.

Netflix si prepara ad accogliere tante grandi novità, le serie TV in arrivo a maggio sono molte anche se una in particolare ruberà il palcoscenico a giugno

Per quanto riguarda il mese di maggio l’elenco parla chiaro, proprio come potete leggere qui sotto:

La regina Carlotta: un capitolo di Bridgerton , dal 4 maggio

, dal 4 maggio La regina Cleopatra , dal 10 maggio

, dal 10 maggio Scomparse: Corsa contro il tempo , dal 10 maggio

, dal 10 maggio Il cavaliere nero , dal 12 maggio

, dal 12 maggio New School , stagione 2 , dal 17 maggio

, , dal 17 maggio Lavorare: guadagnarsi da vivere , dal 17 maggio

, dal 17 maggio Yakitori: Soldati di sventura , dal 18 maggio

, dal 18 maggio Vendere il tramonto, stagione 6 , dal 19 maggio

, dal 19 maggio Sirene della discordia , dal 23 maggio

, dal 23 maggio Ultimatum: Amore Queer, dal 24 maggio

Come avete visto ci sono i titoli ma anche le date precise che contrassegnano il giorno dal quale le serie in questione saranno disponibili. Sembra però che l’attenzione degli utenti di Netflix sia totalmente dirottata sul prossimo mese, visto che dovrebbe arrivare la nuova stagione di una delle serie TV più amate in assoluto. Stiamo parlando di Black Mirror, che vedrà dunque la sua 6 stagione arrivare proprio durante il prossimo mese di giugno. Gli utenti che amano la famosissima produzione, non stanno più nella pelle. Ricordiamo che si tratta di una serie TV inusuale, visto che è antologica, ovvero con ogni puntata che sembra raccontare qualcosa di diverso rispetto a quella precedente.