Maggio 2023 porta numerose novità al catalogo Netflix, con l’arrivo di nuove serie e film. Tra questi troviamo La regina Calotta, prequel di Bridgerton (4 maggio), Regina Cleopatra (10 maggio), Yakitori (18 maggio), Fubar (25 maggio), Boston – Caccia all’uomo (1° maggio), The Mother (12 maggio) e Mixed by Erry (31 maggio).

Netflix: le migliori serie tv da vedere in questo mese

Boston – Caccia all’uomo, disponibile dal 1° maggio, narra gli eventi dell’attentato avvenuto durante la maratona di Boston nel 2013, con un’atmosfera tesa e coinvolgente. Il film vede protagonisti Mark Wahlberg e Michelle Monaghan.

Royalteen: La Principessa Margrethe, in arrivo l’11 maggio, racconta la storia della principessa Margrethe che, dopo uno scandalo al ballo scolastico, cerca di conciliare il suo ruolo reale con la vita quotidiana delle sue coetanee.

Blood & Gold, disponibile dal 26 maggio, è ambientato nella primavera del 1945 e segue il viaggio di Heinrich, un soldato che incontra una squadra di SS mentre cerca di tornare a casa per ritrovare la figlia. Viene salvato da Elsa, che lo nasconde nella sua fattoria.

Victim/Suspect, in programma per il 23 maggio, segue la giornalista Rae de Leon nella sua prima indagine solitaria. Viaggiando per gli Stati Uniti, scopre una serie di vicende scioccanti in cui giovani donne, vittime di violenza sessuale, vengono accusate di falsa denuncia, arrestate e persino incarcerate dal sistema che avrebbe dovuto proteggerle.

Anna Nicole Smith: la vera storia, disponibile dal 16 maggio, racconta l’ascesa e la tragica caduta della famosa modella e attrice. Con filmati inediti, video amatoriali e interviste con personaggi chiave mai rilasciate prima, il film rivela nuovi dettagli sulla vita di Anna Nicole.

Queste novità si uniscono a una vasta gamma di contenuti originali già presenti sul catalogo Netflix, rendendo il mese di maggio 2023 ricco di intrattenimento per gli abbonati alla piattaforma streaming.