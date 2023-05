Google Pixel 7A, il nuovo modello della serie Pixel, il più economico rispetto a Google Pixel 7 e 7 Pro, è finalmente ufficiale ed acquistabile da oggi dagli utenti di tutto il mondo. Il rapporto qualità/prezzo è favorevole, data la presenza della maggior parte delle specifiche degli smartphone premium, tutto concentrato in soli 509 euro di spesa finale.

Il modello presenta esattamente lo stesso design dei fratelli maggiori Pixel 7 e Pixel 7 Pro, con il classico modulo delle fotocamere, una barra metallica (alluminio realizzato al 100% con materiali riciclati) in rilievo, che riporta la stessa colorazione della back cover, realizzata in vetro lucido. Le colorazioni disponibili sono ben quattro: Nero, Bianco, Azzurro e Corallo (quest’ultimo acquistabile in esclusiva sul Google Store), tutte con le medesime specifiche e design posteriore.

Google Pixel 7A, alcune specifiche ed i punti di forza

Google Pixel 7A ha un ampio display da 6,1 pollici di diagonale, un OLED FHD+ con refresh rate a 90Hz, e protezione Gorilla Glass 3. E’ uno smartphone estremamente portatile dato il peso di 193,5 grammi, e dimensioni che raggiungono 152 x 72,9 x 9 millimetri di spessore. Il processore è il Google Tensor G2, affiancato da 8GB di RAM LPDDR5 e 128GB di memoria interna UFS 3.1 . La batteria è infine un componente da 4300mAh, con ricarica wireless e certificazione Qi, supporto alla ricarica rapida fino a 18 watt.

Il comparto fotografico è rappresentato da due sensori posteriori, un principale da 64 megapixel, con apertura F1.89 (il 72% più grande ed il 44% più luminoso del predecessore) ed un secondario ultrawide da 13 megapixel, con apertura F2.2, stabilizzati otticamente. Completa il tutto un sensore anteriore da 13 megapixel con apertura F2.2 e messa a fuoco fissa, che permettono comunque di registrare al massimo in 4K a 60fps.

Il nuovo Google Pixel 7A potrà fare affidamento anche sull’intelligenza artificiale delle Pixel Call Assist, funzioni e specifiche che rendono il vostro Pixel davvero unico, come il filtro delle chiamate (per sapere chi vi sta chiamando e per quale motivo), l’attesa automatica in linea (con segnalazione del momento in cui il segnale è disponibile), miglioramenti nella qualità della voce in chiamata e altro ancora, a cui si aggiungono ovviamente il traduttore in tempo reale, l’assistente vocale in scrittura o la trascrizione automatica dei messaggi vocali.

Lo smartphone sarà venduto solo su Amazon e Google Store ad un prezzo di partenza pari a 509 euro, gli utenti che lo acquisteranno entro il 22 maggio (solo su Amazon), riceveranno gratis un modello di Buds A-Series.